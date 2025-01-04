Ferdi Tayfur'un Cenazesi - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Cenazesi

Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'un hayatı ve dostluklarını anlattı. Tayfur, kalbimizde yaşayacak.

04.01.2025 13:49
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Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, yakın arkadaş olduğu, sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "40 yıllık mazimizi beraber, nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti." dedi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan İlkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayfur ile uzun yıllar süren dostlukları olduğunu belirterek, "40 yıllık mazimizi beraber nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti. En acılı, en mutlu, en kederli, en neşeli günlerimizi sabah, öğle, akşam demeden saatlerce beraber paylaştık. En güzeli de 100'e yakın şarkıda hep birlikte olduk. Hep beraber konserlere gittik, yurt dışına, yurt içine, ülkemizin tüm güzel şehirlerine gittik. O şu an kalbimizde." diye konuştu.

Birkaç gün önce Antalya'da görüştüklerini dile getiren İlkan, Tayfur'un "Yeni şarkılarda mutlaka buluşacağız." dediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunu ilk kez size söylüyorum. Birkaç hasreti vardı. Bunlardan biri hiç 'baba' diyememekti. Babasını erken kaybetmişti. Hiç 'öğretmenim' diyemedi. Gözleri açık gitti. Çünkü bir çantası, bir okul sırası, bir kalemi, kağıdı olmadı. Hep bunun özlemi içindeydi. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki en geç bir ay içerisinde Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin hazırladığı, muhteşem bir kültür sanat müzesi var. Ferdi Tayfur Sanat Müzesi'nin kurdelesini kesecektik. Hiç olmazsa bir, iki ay kadar daha yaşayabilseydi. yaşarken onun için açılmış bu muhteşem müzeyi görebilseydi diyorum. Bizim de gözlerimiz açık ama onu yaşatacağız şarkılarıyla."

İlk Gülhane konserinin unutulmaz anılardan biri olduğunu değinen İlkan, şöyle konuştu:

"Bir pazar günü için, ilk gece, ilk teklifi Ferdi Tayfur'a yapmışlardı. Yaklaşık 8-10 yıldır sahneye çıkmıyordu. Onu Tarabya'dan aldık. Bizim o zaman korumalarımız yok. Arabayı ben kullanıyorum. Sağda Ferdi Tayfur. İlk defa Gülhane'de konsere çıkacak, 7-8 sene sonra. Sirkeci'ye vardığımızda, Gülhane'den Sirkeci'ye doğru gelen bir kalabalık gördük. Ferdi Tayfur büyük bir acı ve şaşkınlık içinde, üzülerek bana döndü, 'Görüyor musun, galiba unutulmuşum. Bak, beni beklemiyorlar. İnsanlar, geri dönüyor.' dedi. Bu arada avukatı Bülent'i gördü. 'Bülent sen de mi beni beklemiyorsun, gidiyorsun? Nasıl yaparsın bunu bana?' dedi. Büyük acı, keder ve şaşkınlık içinde, hiç kimsenin olmadığını, konserinin boş olduğunu sanıyordu. Avukat Bülent dedi ki 'Ferdi abi girebiliyorsan sen gir. Biz giremedik.' Şaşırdık yaklaştık 100 bine yakın insan meğer Ferdi Tayfur'u bekliyormuş. O kalabalık, geri dönenlermiş. O keder bir anda, sevince dönüştü. Birbirimize sarıldık ve oradan telefonlar açarak, ambulanslarda polis arabalarıyla içeri girmiştik. Müthiş bir konserdi. Gülhane konserlerinin ilk başlangıcı böyle olmuştu. İlk açılışı yapmıştı. O da bu kadar büyük kalabalık beklemiyordu. Hayatının dönüm noktalarından biriydi. Çok mutlu bir günümüzdü. Bugün de en acılı günümüzde, o mutlu günü anarak teselli buluyorum. Ömür boyu kalbimizde yaşatacağız. Son yazdığımız şarkıda olduğu gibi, 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' diyorum. Onun hatırası, adı, şanı yaşayacak, inanıyorum."

Ferdi Tayfur'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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