Ferdi Tayfur'un Cenazesinde İzdiham

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ozan URAL-Mehmet ÇALPAR
(İSTANBUL)- Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde düzenlenen cenaze töreninde hayranları tabutu omuzlamak isteyince izdiham yaşandı. Törende Devlet Bahçeli'nin yanında olan Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt fenalaştı. Tayfur'un naaşı cenaze törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ferdi Tayfur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan, Ümit Besen, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve binlerce hayranı katıldı.
Ferdi Tayfur'un oğlu fenalaştı
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sırasında Bahçeli'nin yanında olan Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt fenalaştı. Turanbayburt'a sağlık görevlileri müdahale etti.
İzdiham yaşandı
Cenaze töreninin ardından Ferdi Tayfur'un hayranları, tabutu omuzlamak isteyince arbede yaşandı MHP lideri Devlet Bahçeli de, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'den ayrılmakta güçlük yaşadı. Bahçeli kendisi için oluşturulan koridoru kullanarak alandan ayrılabildi.
Tayfur'un naaşı cenaze törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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