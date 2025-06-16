Ferdi Zeyrek İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

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(MANİSA) - Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün 7'nci gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi, lokma hayrı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki lokma hayrında vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bugün, burada Ferdi Zeyrek'in vefatının 7'nci günü dolayısıyla dağıtılan lokmaları, ikramları kabul eden vatandaşlarımızın hayır duasının, kendi ruhuna ulaşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayrına kentin 17 farklı noktasında lokma hayrı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki lokma hayrında vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, bugün gerçekleştirilecek başkan seçimine de değindi.

Zeybek: "Sayın Genel Başkanımızla yapacağımız görüşmeyle de adayımızı, grubumuza ilan edeceğiz"

Zeybek, "Manisamız çok derinden bu acıyı yaşıyor. İl Başkanımız, örgütümüz, son derece vakur davranıyorlar. Hem Manisa halkına hizmet etmeye devam ediyoruz hem de acımızı içimizde yaşamaya devam ediyoruz. Bugün, burada Ferdi Zeyrek'in vefatının 7'nci günü dolayısıyla dağıtılan lokmaları, ikramları kabul eden vatandaşlarımızın hayır duasının kendi ruhuna ulaşacağına yürekten inanıyorum. Birazdan mezarlığa ziyarete gideceğiz. Valiliğin çağrısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in memleketi Manisa'da halka verdiğimiz tüm sözleri, Ferdi Zeyrek'in başladığı, devam ettirdiği, bitirdiği, projelendirdiği, hayal ettiği her şeyi yeni dönemde de yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Sayın Genel Başkanımız, bu sabah Silivri Cezaevindeydi. Biz saat 14.30'da grup toplantımızı yapacağız. O saatte Sayın Genel Başkanımızla yapacağımız görüşmeyle de adayımızı, grubumuza ilan edeceğiz" dedi.

"Ferdi Zeyrek, sadece Manisa'da değil Türkiye'nin her yerinde yaşatılacaktır"

Zeybek, "Önümüzdeki Temmuz ayı içinde pek çok belediyemiz, belediye meclislerinde Ferdi Zeyrek'in adını yaşatmak için parklara, meydanlara, caddelere, sokaklara, eğitim kurumlarına, kütüphanelere Ferdi Zeyrek'in adını verecekler. Ferdi Zeyrek, sadece Manisa'da değil Türkiye'nin her yerinde yaşatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Özalper: "Ferdi Başkan'ın hayallerini yerine getirinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz"

İl Başkanı Özalper ise şunları söyledi:

"Arkadaşlar, seçilmiş kardeşlerdir. Manisa, başkanını değil aynı zamanda ağabeyini, kardeşini, bir dostunu kaybetti. Hastane sürecinde kimse bizi yalnız bırakmadı. Uşak'tan, Afyon'dan, Kütahya'dan gelen insanlar, 'böbrek ihtiyacı varsa böbreğimi vereyim' diyen insanlar vardı. 'Tanıyor musun' diye sordum. 'Tanımıyorum ama bu kadar sevgi varsa eğer mutlaka biz de ona bir şey yapabilir miyiz' diye koşa koşa gelen insanlar vardı. Bu süreci hep birlikte güçlü olmaya çalışarak atlattık. Manisa, Ferdi Başkan'ı hiç unutmayacak. Çünkü Ferdi, Manisa'nın çocuğu. Hiç Manisa demezdi, Manisam derdi. Onun için Manisa bir sevdaydı, aşktı. Planları, hayalleri vardı. Yıllardır ekip olarak kurduğumuz hayallerimiz vardı. Onları asla bırakmayacağız. Ferdi Başkan'ın hayallerini son anına kadar yerine getirinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz."