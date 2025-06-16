Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek\'in Kabri Babalar Günü\'nde de Ziyaret Edildi

(MANİSA) - Vefat Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Çatal Mezarlığı'ndaki kabri, Babalar Günü'nde de vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu. Manisalılar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Zeyrek'in mezarı başında dualar ederek, sevgi ve özlemlerini dile getirdi.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Babalar Günü ve Manisaspor'un 60'ıncı kuruluş yıl dönümünde de unutulmadı.

Manisalılar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Ferdi Zeyrek'in Çatal Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ediyor. Ziyaretçiler, Zeyrek'in mezarı başında dualar ederek, sevgi ve özlemlerini dile getirdi.

Manisaspor taraftarları ve kulüp yönetimi de Manisaspor'un 60'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Manolya Meydanı'nda bir araya gelerek, Çatal Mezarlığı'na yürüdü. Başkan Ferdi Zeyrek'in kabrinde dua eden taraftarlar, hem Babalar Günü'nü hem de kulübün yıl dönümünü kutladı. Zeyrek'in kabrine çiçekler, Manisaspor formaları ve atkılar bırakıldı. "Başkanımızdan miras, Manisaspor'umuz 60 yaşında" pankartıyla yapılan anmada, duygusal anlar yaşandı.

Ardından tekrar Manolya Meydanı'ında bir araya gelen Manisasporlular, Zeyrek için lokma ve pilav dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan da Manisaspor kafilesi ile mezarlık ziyaretine katılıp Manolya Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti.