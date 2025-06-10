Ferdi Zeyrek, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Zeyrek İçin Cumhuriyet Meydanı'nda Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Zeyrek İçin Cumhuriyet Meydanı'nda Cenaze Namazı Kılındı

10.06.2025 14:12  Güncelleme: 14:41
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Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında haşatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camisi’ndeki öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.

(MANİSA) - Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında haşatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camisi'ndeki öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında haşatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in naaşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından öğle namazı için Hatuniye Camisi'ne getirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve çocukları, tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hatuniye Camisi'ne gelerek, Ferdi Zeyrek'in Türk Bayrağı'na sarılı, üzerinde kırmızı karanfillerin yer aldığı tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Camideki öğle namazına CHP'nin milletvekilleri yanı sıra diğer siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Camideki ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki cenaze törenine katılanlar arasında; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Balıkesir Büyükşehir Beldiye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yer aldı.

Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebi kabul görmeyen CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çelenk gönderdiği görüldü.

Hatuniye Camisi'ndeki öğle namazının ve helallik istenmesinin ardından Ferdi Zeyrek'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, omuzlara alınarak Hatuniye Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na omuzlarda taşınarak getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de naaşı taşıyan isimler arasında yer aldı.

Zeyrek'in naaşı meydanda on binlerce Manisalı tarafından alkışlar ve "En büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla karşılandı. Meydanı gören binalara Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı ve Türk bayrakları asıldı.

Cenaze namazını kıldıran Manisa Müftü Vekili İsmail Temur ise meydanı dolduran on binlerce kişiden helallik almadan önce "İnsan fanidir ama yaptığı güzel işlerle ebedileşir. Başkanımızın da kısa süre olmasına rağmen çok güzel hizmetlere imza attığına biz şahidiz. Rabbim rahmet eylesin. Rabbim mağfiret eylesin. Aile adına her birinizi saygı ile hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in naaşı, cenaze namazının ardından Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'na defnedilmek üzere dualar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Zeyrek İçin Cumhuriyet Meydanı'nda Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika

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