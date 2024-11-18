Ferhat'tan Sel Riski Uyarısı

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Rodop Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, geçen yıl yangınlardan etkilenen Batı Trakya'daki çoğunluğu Türklerin yaşadığı köylerde, dere yataklarının temizlenmemesi nedeniyle Çevre ve Enerji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına sel riski yaşayan yerel halkın endişelerini dile getiren soru önergesi verdi.

Ferhat, verdiği soru önergesinde, bölgede dere yataklarının temizlenmemesi nedeniyle yoğun yağışlar sırasında sel ve hasar riskinin arttığını ifade etti.

Narlıköy, Kozlardere, Susurköy ve Büyük Müsellim köylerinde çalışmaların yetersiz kaldığını belirten Ferhat, iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede alınacak önlemlerin daha da acil hale geldiğini vurguladı.

Yerel halkın çağrılarına rağmen yeterli adımların atılmadığını kaydeden Ferhat, "Dere yatakları hala tehlikeli durumda. Narlıköy'deki çalışmalar, sel önleme açısından yeterli olmamaktadır. İklim değişikliği nedeniyle temizlik ve koruma çalışmaları daha da acil hale gelmiştir." ifadesini kullandı.