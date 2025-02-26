Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Solotürk Pilotlarını Ağırladı - Son Dakika
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Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Solotürk Pilotlarını Ağırladı

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, Fethiye'de düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde gerçekleştirdiği prova uçuşu sonrası Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ziyaret etti.

26.02.2025 17:46  Güncelleme: 17:52
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(MUĞLA)- Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi, Fethiye'de düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde gerçekleştirdiği prova uçuşu sonrası Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya ziyaret etti.

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı gösteri ekibi SOLOTÜRK, Fethiye'ye adı verilen ilk Türk Hava Şehidi Yüzbaşı Fethi Bey'in ölümünün 111'inci yılında ilçede gösteri düzenleyecek. Prova uçuşunu gerçekleştiren SOLOTÜRK pilotları, Belediye Başkanı Alim Karaca'yı da belediye hizmet binasında ziyaret etti.

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, vefatının 111'inci yılı dolayısıyla 27 Şubat 2025 Perşembe günü (yarın) anılacak. Şehit Fethi Bey Parkı'nda saat 11.00'de başlayacak anma töreninde; Türk Hava Kurumu saat 11.45'te gösteri uçuşları, SOLOTÜRK ekibi ise saat 12.15'te saygı uçuşu gerçekleştirecek. 28 Şubat Cuma Günü ise saat 14.30'da Özer Olgun Kültür Merkezi'nde resim sergisi ile saat 15.00'te söyleşi düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Solotürk Pilotlarını Ağırladı - Son Dakika

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