Fethiye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika
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Fethiye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmetlerine devam ediyor

Fethiye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmetlerine devam ediyor

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, Cami Mahallesi'nde yaşayan yaşlı çiftin evinde temizlik çalışması gerçekleştirerek, kişisel bakımlarını ve evdeki ihtiyaçlarını karşıladı. Mahalle muhtarı, Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, belediye çalışanlarına da ayrıca teşekkür etti.

15.02.2024 15:59
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Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmetleri devam ediyor.

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerince Cami Mahallesi'nde yaşayan yaşlın çiftin evinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların kişisel bakımlarıyla birlikte evdeki ihtiyaçları da giderdi.

Cami Mahallesi Muhtarı Gürol Kavak, Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür ederek, "Mahallemizde yaşayan çiftimizin her ikisinin de engeli bulunmaktadır. Belediye ekiplerimiz her türlü desteği sağlamışlardır. Tüm belediye çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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