Fethiye'de Atatürk Anması: Dalgıçlar Su Altında Bayrak Açtı

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Fethiye'de Atatürk'ü deniz derinliklerinde andılar

MUĞLA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü nedeniyle Fethiye'de bir grup dalgıç, Atatürk'ü deniz dibinde Türk Bayrağı açarak andı. Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, su altında Atatürk'ü anmak adına fotoğraf sergisi düzenlediklerini belirtti.

Fethiye'de dalgıçlar, denizin 5 metre dibinde bayrak açarak Atatürk'ü andı. Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılıklarını su altında düzenledikleri Atatürk fotoğraf sergisiyle vurguladı. Dalgıçlar, "9'u 5 geçeyi" gösteren saatin de bulunduğu Atatürk resimleri ve Türk bayrağı olan sergiyi deniz dibinde sergilediler.

Balıkların da adeta o anda saygı duruşunda bulunduğu anma gösterisi ve fotoğraf sergisinin ardından dalgıçlar, dev Türk bayrağı açarak dalgalandırdılar.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü deniz altında 86. yıl dönümünde de saygı ve minnetle andık. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı sonsuza kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.