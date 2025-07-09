Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Cankurtaran Eğitimi" gerçekleştirildi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Akademi tarafından, odada düzenlenen eğitime 12 kişi katıldı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman, eğitim verdi.
Katılımcılar, yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konusunda eğitildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan 12 katılımcıya belgeleri verilirken, bronz cankurtaran belgelerinin 2 yıl geçerli olacağı kaydedildi.
Öte yandan, eğitim programı kapsamında işyerlerine Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman tarafından 2025 yılı içerisinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği duyuruldu.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Cankurtaran Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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