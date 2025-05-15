Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.
Fethiye Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği ve D-Marin iş birliğiyle "Dünya İklim Günü" dolayısıyla Göcek Mahallesi'nde deniz dibi temizliği yapıldı.
Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden 146 kilogram atık çıkarıldı.
Cam şişe, plastik boru, tenekeler ve hortumlardan oluşan atıklar geri dönüşüme gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği - Son Dakika
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