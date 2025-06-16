Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli bir kişiyi darbeden zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde zihinsel engelli Abdullah K'nin darp edildiği yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin B.B. olduğunu belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, mağdur Abdullah K'yi darbeden şüphelinin elektrikli motosikletine binerek bölgeden uzaklaşması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Engelli Birey Darbedildi - Son Dakika
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