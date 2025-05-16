Fethiye\'de Engelliler Haftası Etkinliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli bireyler, deniz kenarında düzenlenen etkinlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Fethiye Belediyesince, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Çiftlik Mahallesi'ndeki Akmaz Halk Plajı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, özel bireyler ve aileleri müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonu toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini, engelli bireylerin kamusal alanda daha görünür olması için mücadele ettiklerini söyledi.

Fethiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu da özel bireylerin yardım değil, anlayış ve destek beklediğini ifade etti.