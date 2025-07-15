Fethiye'de Gezi Teknesinde Yaralanma - Son Dakika
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Fethiye'de Gezi Teknesinde Yaralanma

Fethiye\'de Gezi Teknesinde Yaralanma
15.07.2025 08:52
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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