Fethiye'de Gönüllü Çevre Temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğal güzellikleriyle öne çıkan plaj ve koyların bulunduğu yarımada bölgesinde gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

Fethiye Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen "Temiz Fethiye" kampanyasının ilk etabına, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile yerli ve yabancı gönüllüler katıldı.

Etkinlikte belediye temizlik görevlileri ve çevreciler, koylara ulaşımı sağlayan yol kenarları ile ormanlık alanlarda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmada 400 torba çöp toplandı. Toplanan atıklar ayrıştırılmak üzere Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü.

Bölgede yürütülen temizlik çalışmalarına rağmen kirliliğin devam ettiğini belirten Karaca, bunun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Karaca, "Geliniz, bu güzel şehir için el ele verelim. Hep birlikte, burada yaşayan güzel insanlarla, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Fethiye yaratalım" dedi.