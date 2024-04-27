Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayıp kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Burak Dinler'den haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Dinler'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

27.04.2024 17:53
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği ile yürüyüşe çıkan ve kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.

Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisinde dün sabah saatlerinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Burak Dinler'den (32) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, bir süre sonra Dinler'in cansız bedenine ulaştı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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