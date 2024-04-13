Fethiye\'de minibüs yangını evi etkiledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüste çıkan yangın sıçradığı eve zarar verdi.
Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde evin önünde park halindeki 48 AEL 608 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan minibüsteki alevler yakınındaki evin ikinci katındaki balkona sıçradı. İtfaiye ekiplerince minibüs ve evdeki yangın söndürüldü.
Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, evde hasar meydana geldi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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