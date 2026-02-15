Fethiye'de Muhabbet Kuşlarıyla Yaşam - Son Dakika
Fethiye'de Muhabbet Kuşlarıyla Yaşam

15.02.2026 11:21
Sezer Özmen, evinin üstündeki konteynerde 100'ü aşkın muhabbet kuşuna özenle bakıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde muhasebeci Sezer Özmen, 100'ü aşkın muhabbet kuşunun bakımını, evinin üstüne yerleştirdiği konteynerde sürdürüyor.

Çatalarık Mahallesi'nde yaşayan Sezer Özmen'in küçük yaşlarda babasının hediye aldığı muhabbet kuşu sevgisi, ilerleyen yıllarda artarak devam etti.

İlk zamanlarda muhabbet kuşlarına evinin bir odasında bakan Özmen'in kuşlarının sayısı gittikçe çoğaldı.

Bunun üzerine Özmen, müstakil evinin üstüne koyacağı konteynerde kuşları beslemeye karar verdi.

Özmen, satın aldığı konteyneri vinç yardımıyla evinin üstüne yerleştirdi. Konteyneri kuşların yaşayacağı şekilde dizayn eden Özmen, sayısı 100'ü geçen muhabbet kuşlarıyla özenle ilgileniyor.

Kuşlara klasik müzik dinleten ve ülke çapında yapılan muhabbet kuşu güzellik yarışmalarında dereceler elde eden Özmen, Avrupa'da düzenlenen yarışmalarda da başarı elde etmek için çabalıyor.

"Bunlar sıradan bir hayvan değil, onlara özel bir alan yaptım"

Sezer Özmen, AA muhabirine, bir işletmede muhasebeci olduğunu, boş zamanlarında da hobisi olan kuşlarla ilgilendiğini söyledi.

Kuşları besleyip büyüttüğünü, yavrularıyla ilgilendiğini anlatan Özmen, "Kuşlarımı daha iyi koşullarda yaşatmak için araştırma yaptım ve bir konteyner aldım. Konteynerin ısı yalıtımı, havalandırma, iklimlendirmesi, ışıklandırması ve kafeslerini tek tek düşünerek düzenledim. Hayvanların sağlığı çok önemli, buna çok değer veriyorum. Bunlar sıradan bir hayvan değil, onlara özel bir alan yaptım." dedi.

Hayvanlarla uğraşmanın çok keyifli olduğunu ve insanın stresini azalttığını belirten Özmen, "İş hayatı biraz stresli geçebiliyor. Sabah işe gitmeden yarım saat, akşam işten geldiğimde de en az bir saat kuşlara bakıyorum. Her gün buraya uğruyorum ve kuşlarla ilgileniyorum. Yeni çıkan yavruları inceliyorum, bazen annesi babası beslemiyor. Bu gibi zamanlarda onlara bakıyorum. Müsait olmadığım zamanlarda da annem ya da eşim kuşlarla ilgileniyor." diye konuştu.

Özmen, ilk zamanlarda sürekli araştırma yaptığını ve bu hobinin yurt dışında daha güzel sürdürüldüğünü fark ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de de çok başarılı muhabbet kuşu sevdalıları olduğunu kaydeden Özmen, "Ben de yurt dışında ülkemizi temsil etmek ve bu işi geliştirmek için çaba sarf ediyorum. Hedefim muhabbet kuşu yarışmalarında ilk önce Türkiye şampiyonu olmak, sonra da Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Özmen, çocukluğundan beri süregelen kuş sevdasını, doğacak çocuğuna aşılamak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sezer Özmen, Hayvanlar, Fethiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

