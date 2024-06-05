Fethiye'de öğrenciler atık kıyafetleriyle defile düzenledi - Son Dakika
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Fethiye'de öğrenciler atık kıyafetleriyle defile düzenledi

Fethiye\'de öğrenciler atık kıyafetleriyle defile düzenledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen defilede, öğrenciler atıklardan tasarladıkları kıyafetleri sergiledi. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde gerçekleşen etkinliğe 10 okuldan 33 öğrenci katıldı. Poşet, gazete kağıdı, tül, çöp poşeti gibi malzemeler kullanılarak yapılan elbiseler izleyicilerin beğenisini kazandı. Defilede birinci olan okula ödülünü Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak verdi.

05.06.2024 16:44
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrenciler, atıklardan yaptıkları kıyafetleri düzenlenen defilede sergiledi.

Fethiye Belediyesi tarafından, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe 10 okuldan 33 öğrenci katıldı.

Poşet, gazete kağıdı, tül, çöp poşeti, köpük, karton, pet şişe, pet bardak, kavanoz kapağı ve pipet kullanarak tasarlanan elbiseler izleyicilerin beğenisini topladı.

Defilede, Özel Ata İlköğretim Okulu birinci, Vali Recai Güreli İlköğretim Okulu ikinci, Şehit Orçun Munyas İlkokulu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak verdi.

Kaynak: AA

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