Fethiye\'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişi bulunan 20 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Karagözler'e yanaştırıldı.
Teknedeki 2 kişi de kurtarıldı.
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