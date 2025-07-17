Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerce içindeki 2 kişi kurtarılan tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Ece Marina'ya yanaştırıldı.
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