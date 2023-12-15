 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fethiye'de teknede çıkan yangın denizden müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de teknede çıkan yangın denizden müdahale ile söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şövalye Adası yakınlarında bulunan bir teknede çıkan yangın, ekiplerin denizden müdahalesiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Fethiye\'de teknede çıkan yangın denizden müdahale ile söndürüldü
15.12.2023 - 19:45,
Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü.

Şövalye Adası yakınlarında alargada bulunan "Holiday5" isimli teknede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler, ekiplerin denizden müdahalesiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şövalye Adası, Fethiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de teknede çıkan yangın denizden müdahale ile söndürüldü - Son Dakika


20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini 'başını kesmekle' tehdit etti ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25
Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:38 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 20:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de teknede çıkan yangın denizden müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement