Fethiye'de Zıpkınla Balık Avlayan Kişi Boğuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı önlerinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hakan H. olduğu tespit edildi.
Hakan H'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, denize giren kişinin zıpkınla balık avlamaya çalıştığı öğrenildi.
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