Fethiye\'den Çevre Dostu Atık Toplama Projesi

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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk ve tek "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi"ni sürdürüyor. Pilot bölge olarak seçilen Göcek'te, kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen ekipler, kayıt işlemlerini güncelledi.

Fethiye Belediyesi, "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi"ne devam ediyor. Projede, vatandaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak çalışmalar geliştiriliyor. Atık ayrıştırma, çevrenin korunması, doğal kaynakların muhafazası, çöpe giden atık miktarının azaltılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından büyük önem taşıyan bu projeyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak hedefleniyor.

Belediye Başkanı Alim Karaca, "Daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla başlattığımız, Türkiye'nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi'ni başarıyla sürdürüyoruz. Pilot bölge olarak seçilen Göcek'te, kişiye özel olarak yenilenen teknolojik altyapımızla kayıt işlemlerini güncelledik. Sizlerden aldığımız geri bildirimleri dikkate alarak, projemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Atık ayrıştırma, çevrenin korunması, doğal kaynakların muhafazası, çöpe giden atık miktarının azaltılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Fethiye'mizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çevre dostu projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Projenin başarıyla devam ettiğini belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, atıkları titizlikle ayrıştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.