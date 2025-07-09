Fethiye, Kingfisher ile Dijital Tanıtımda

Muğla'nın Fethiye ilçesinin İngiltere ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı Kingfisher firmasıyla yürütülen çalışma kapsamında dijital platformda yerini aldığı bildirildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin uluslararası turizm pazarlarındaki tanıtımını güçlendirmek amacıyla önemli işbirliğine imza atıldığı belirtildi.

Turizm tanıtım rehberi yayıncısı Kingfisher ile yürütülen çalışma kapsamında Fethiye'nin İngiltere ve İrlanda'da dijital platformda yerini aldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2006 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bugüne kadar 70'ten fazla destinasyon için hem basılı hem de dijital rehberler hazırlayan Kingfisher, Türkiye'den ilk kez Fethiye'yi tanıtıyor. Kingfisher Yayınevi sahibi Lan David Heads, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ederek projeye ilişkin detayları paylaştı. Yayınevi, Türkiye genelinde toplam 7 destinasyon için rehber hazırlamayı planlarken, bu serinin ilk durağı olarak Fethiye'yi seçti. Firmanın yayınladığı rehberler, başta oteller ve lüks konaklama alanlarında kullanılmak üzere hem fiziksel olarak dağıtılıyor hem de dijital ortamda erişime sunuluyor. Ayrıca dijital rehberlere yönlendiren QR kodlu kartlar sayesinde ziyaretçiler, kolaylıkla turistik destinasyon hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyor."

Fethiye Belediyesinin işbirliğiyle kentin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini Birleşik Krallık başta olmak üzere dünya çapında daha görünür kılmayı hedeflediği bildirilen açıklamada, "Tanıtımın aynı zamanda Fethiye'nin turizm sezonunu 12 aya yayma stratejisine de katkı sağlanması amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Başkan Karaca'nın tanıtım çalışmasıyla ilgili, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Televizyon yayınlarından eğitime kadar her şey dijital platformlara taşınıyor. Biz de Fethiye Belediyesi olarak uluslararası alanda Fethiye'yi tanıtmak için dijital mecraları aktif şekilde kullanmayı planlıyoruz." görüşü aktarıldı.