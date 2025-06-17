FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni gözaltına alındı

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında gözaltına alındı.