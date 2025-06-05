FETÖ Hükümlüsü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen N.B. (48) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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