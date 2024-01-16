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FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ\'nün GATA yapılanmasına yönelik 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
16.01.2024 - 09:11,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 11 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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