FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı

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Arnavutköy'de FETÖ soruşturması kapsamında Cemal ve Melek Türk gözaltına alındı.

24.12.2024 12:27
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(İSTANBUL)- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; MİT Başkanlığı'yla koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçlarından 2 aranma kaydı bulunan, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Terör Arananlar Listesinde gri kategoride olan, hakkında; Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen, Bank Asya'da hesap artışı ve 7 adet beyan bulunan Cemal Türk isimli şahıs ile, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 adet aranma kaydı bulunan, hakkında; Bank Asya'da hesap artışı ve 5 beyan bulunan, Melek Türk isimli şüpheliler, İstanbul Arnavutköy'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerine yönelik yapılan ikamet aramasında 1 sahte kimlik ele geçirildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı
Kaynak: ANKA

İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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