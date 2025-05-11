FETÖ Operasyonu: 228 Gözaltı, 77 Tutuklama - Son Dakika
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FETÖ Operasyonu: 228 Gözaltı, 77 Tutuklama

FETÖ Operasyonu: 228 Gözaltı, 77 Tutuklama

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 228 kişi gözaltına alındı, 77’si tutuklandı. Öğrenciler kod adlarla anıldı.

11.05.2025 12:01
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GAZİANTEP merkezli 47 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen, gözaltına alınan 228 şüpheliden 77'sinin tutuklandığı operasyon ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ sorumlularının öğrenciler ile ilgili telefonda konuşurken öğrenci yerine 'vifak' kod adını kullandıkları, ikna ettiği öğrencileri 'cemaat', edemediklerini ise 'hayat' olarak adlandıkları öğrenildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da olduğu 228 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel yapısı deşifre edildi, örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı belirlendi.

GEZİ BAHANESİ İÇİN YURT DIŞINDA TOPLANTI

Yine operasyon kapsamında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdikleri toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. Örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götüren örgüt yöneticilerinin burada toplantılar düzenlediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, üyeler tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Yurt dışına götürdükleri öğrencileri izleyen Gaziantep polisi toplantıyı deşifre etti. Polis ekipleri örgüt ile yurt dışına giden öğrencileri takip etti. Öğrencilerden bazılarının giderken uçaktaki koltuk numaralarının farklı, geliş biletlerinde ise aynı olduğu belirlendi. Farklı üniversitelerde okuyan bu öğrencilerin orada birbirleri ile tanıştırıldıkları anlaşıldı. Ayrıca öğrencilerin sadece 1 hafta yurt dışında kaldıkları tespit edildi.

TÜM SORUMLULAR KOD İSİM KULLANIYOR

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlıktan faydalanırken, 14'ü ise ifadelerinde yapılanları doğruladı. Öğrencilerin bazıları da itiraflarda bulundu. Operasyonun isminin 'Şehir Önder Güzel' olduğu, FETÖ sorumlularının öğrenciler ile ilgili telefonda konuşurken öğrenci yerine 'vifak' kod adını kullandıkları, ikna ettiği öğrencilere 'cemaat', edemediklerine ise 'hayat' dedikleri öğrenildi.

Kendilerini güncel yapılanmada 'mentör' diye tabir eden öğrencilerin sorumlularının olduğu 228 şüpheliden, Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıpoğlu'nun da aralarında olduğu 77 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23'ü serbest, 128 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Sonradan gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonu: 228 Gözaltı, 77 Tutuklama - Son Dakika

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