FETÖ Operasyonu: 54 Gözaltı, 12 Tutuklama - Son Dakika
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FETÖ Operasyonu: 54 Gözaltı, 12 Tutuklama

FETÖ Operasyonu: 54 Gözaltı, 12 Tutuklama
04.06.2025 14:48
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İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, öğrenci evleri ve iş yerlerinden yeni üyeler temin ederek 'gaybubet' evlerine yerleştirdiği tespit edilen 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evlerde yapılan aramalarda 3 milyon 700 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde, yeni kişileri örgüte dahil etmek amacıyla başta örgüte müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarını örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği, sorumlu örgüt mensupları ile farklı evlerde yaşayan öğrencilerin, örgüte ait toplantı evlerinde bir araya geldikleri belirlendi.

ÖĞRENCİLERİ EVLERE YERLEŞTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Adli işlem görmüş ve kamu görevinden ihraç edilmiş kişilerin, örgütle bağlantılı iş yerlerinde istihdam edildiği; örgütün öğrenci yapılanmasında yer alan kişilerin örgüte aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bu iş yerlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere davet edildikleri, ayrıca bu kişilere il dışına geziler düzenlendiği tespit edildi. Yine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmamaları için örgüt tarafından 'gaybubet' evlerine yönlendirildikleri belirlendi.

67 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan incelemelerde; operasyonel hat kullandığı tespit edilen, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan arandığı belirlenen, ByLock isimli kripto haberleşme programını kullanan, KHK ile kapatılan örgüt güdümündeki şirketlerde SGK kaydı ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet kurumlarından ihraç edilen, Bank Asya'da örgüt liderinin talimatıyla hesap artışı gerçekleştiren ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen toplam 58 şüpheliye yönelik, İstanbul, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ta 67 adrese 27 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 54'ü yakalandı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılana aramalarda 3 milyon 700 bin 414 lira değerindeki altın ve paraya el konuldu. Gözaltına alınan 54 kişiden 14'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 40 kişi adliyeye sevk edildi. Bunlardan12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğerleri 'ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonu: 54 Gözaltı, 12 Tutuklama - Son Dakika

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