FETÖ Operasyonunda 10 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ Operasyonunda 10 Tutuklama

İstanbul ve Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

20.01.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Çankırı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

Savcılık şüphelilerden 11'ini tutuklama, 6 şüpheliyi etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği, 1 şüpheliyi de ailesinde bakıma muhtaç kişi bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerin, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı, haklarında örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenmişti.

Polis ekipleri, zabıt katibi, öğretmen ve uzman tabip ile KHK ile resen emekli edilen 3. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 28 şüpheliyi yakalamak için harekete geçmiş, İstanbul ve Çankırı'da düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.

Öte yandan, yurt dışında olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Çankırı, Güncel, Yargı, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonunda 10 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
19:40 ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 21:23:52. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ Operasyonunda 10 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.