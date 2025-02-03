FETÖ Operasyonunda 21 Gözaltı

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Konya merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.