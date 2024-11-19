FETÖ Operasyonunda 459 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 459 Gözaltı

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66 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 459 şüpheli gözaltına alındı.

19.11.2024 10:41
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin 66 ilinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda, 459 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ile 'FETÖ' mensubu olduğundan şüphelenilen kişilere karşı yapılan operasyonlarda 459 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Örgütün Güncel Yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı."

FETÖ Operasyonunda 459 Gözaltı
Kaynak: ANKA

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