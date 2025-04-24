FETÖ Operasyonunda 6 Gözaltı

İzmir'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarmanın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT koordinesinde, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda yakalanan 6 zanlı, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
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