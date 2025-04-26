FETÖ Üyesi T.Ö.A. Tutuklandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası T.Ö.A. yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan T.Ö.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
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