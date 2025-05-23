FETÖ'ye Operasyon: 56 Asker Gözaltında - Son Dakika
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FETÖ'ye Operasyon: 56 Asker Gözaltında

23.05.2025 09:52
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 63 muvazzaf askerden 56'sı gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sının gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, söz konusu oparasyona lişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızdırdığı ve birebir/ 2-3'lü gruplar halinde örgütsel tabirle ve hiyerarşik sırasıyla 'öğretmen/ müdür yardımcısı/ müdür/ bölge temsilcisi/ kuvvet sözde imamı' olarak isimlendirilen sivil unsurlara bağlılık yoluyla, birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına, terör örgütü lideri Fetullah Gülen ve örgütün sözde TSK sorumlusu Namık (K) Adil Öksüz tarafından aşağıya doğru silsile yoluyla bir kısım hücrelere talimat verilmesi ve örgüt mensubu asker şahısların fiilen katılması yoluyla gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış ve halen tamamı deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletimizin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu,

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesinde en etkili ve önde gelen soruşturma yönteminin; örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak 'örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibatın tespit edilmesi' olduğu, bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen müşterek çalışma sonucunda kurulan ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden sonra günümüze kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şahıs şüpheliler için (1.915) operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlar kapsamında (28.194) şüphelinin tespit edildiği, bu sayıdan (25.801)'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınan sayıdan (8.992)'inin tutuklandığı, (13.968)'nin adli kontrol kaydıyla, (2.841)'nin kayıtsız serbest bırakıldığı, (2.393)'inin firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda bir çoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan (9.533)'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının yüzde 37 olduğu,

Bugün itibarıyla ise aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları, Cumhuriyet Başsavcılığı'mız, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı'mız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen, mensup olunan kuvvete göre tasnif edildiğinde 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 4'ü Albay, 8'i Yarbay, 12'si Binbaşı, 15'i Yüzbaşı ve 24'ü Astsubay/ Uzman Çavuş rütbelerinde olmak üzere tamamı muvazzaf askeri personel olan toplam 63 şüpheli hakkında İstanbul ve (35) farklı ilde bugün saat 06.00 itibariyle eş zamanlı olarak uygulanmak üzere İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat gereği yakalama ve gözaltı icrasına başlanmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir."

Açıklamada, gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 56'sının gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Operasyon: 56 Asker Gözaltında - Son Dakika

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