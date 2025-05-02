FFC Gemisi İHA Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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FFC Gemisi İHA Saldırısına Uğradı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun yardım gemisi Malta yakınlarında insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

02.05.2025 16:23
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Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılırken, pruvasında yangın çıktı.

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar sosyal medyada paylaştığı videoda, gemide 30 insani yardım görevlisinin bulunduğunu belirterek, gemidekilerin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

Gemiden sürekli yardım sinyali gönderildiğini ifade eden Acar, şu ana kadar sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) yardım talebine yanıt verildiğini belirtti.

Acar, saldırının "uluslararası hukuk ihlali ve savaş suçu" olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"60 günden bu yana Gazze'deki Filistinlilere ne su, ne gıda, ne de insani yardım ulaştı. Şu anda bu gemi Malta kıyılarına 13 mil uzaklıkta uluslararası sularda saldırıya uğramıştır. Bu ya İsrail ya da müttefiklerinden biri tarafından işlenmiş bir savaş suçudur. Ama çok açık olan bir şey var. Filistinlilere yardım etmek istemiyorlar. Filistinlileri açlığa mahkum etmek istiyorlar. Yarısı çocuk olan 2 milyon insandan bahsediyoruz. Açlıktan ölüyorlar ve biz burada sizinle konuşurken, suç ortağı olan tüm bu ülkeler bunu biliyorlar ve bu saldırının içindeler. Ayağa kalkmak zorundayız. ya şimdi ya da asla."

Günlerdir Malta'da olduklarına ve gece gündüz çalıştıklarına dikkati çeken Acar, geçen yıl kendilerine karşı bürokratik bir savaş olduğunu, bu yıl ise saldırı düzenlendiğini dile getirdi.

"(Geminin batma tehlikesi) Henüz bunu bilmiyoruz, umarız ki olmasın"

"Gazze'ye Doğru" sivil toplum kuruluşundan İspanyol aktivist Sandra Barrilaro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım gemisinin jeneratörünün doğrudan bir insansız hava aracıyla hedef alındığını söyledi.

Saldırı nedeniyle gemiyle iletişimi kaybettiklerini aktaran Barrilaro, bundan dolayı gemideki durumun ne olduğunu tam olarak bilmediklerini, yaralı olup olmadığını bilmediklerini belirtti.

Barrilaro, geminin batma tehlikesine ilişkin olarak da "Henüz bunu bilmiyoruz, umarız ki olmasın ama herhangi bir bilgimiz yok." dedi.

İspanyol aktivist, "Dronlarla saldırının tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz, aslında tahmin etmesi zor değil. Ancak filonun İsrail tarafından sürekli uluslararası sularda saldırıya uğradığını biliyoruz. Bunun da yeni bir saldırı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Barrilaro, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Filistin topraklarındaki işgaline karşı olduklarını söyledi.

Malta medyasında ise sahil güvenlik birimlerinin gemiden 16 kişiyi kurtardığı haberlerine yer verilirken, gemideki ekiplerden son durumlarına ilişkin yeni bir bilgi edinilemedi.

Saldırı sırasında gemide bulunan aktivist Songür'den açıklama

Saldırı esnasında gemide bulunan aktivist, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle hafif yaralananların bulunduğunu, ciddi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Songür, "Ağır şekilde maddi hasarımız var. Geminin batma tehlikesi geçmiş durumda. Çünkü tüm alt noktalarda biriken suları tahliye etmeyi başardık gibi. Hala onunla uğraşıyoruz." dedi.

Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Songür, dronlardan atılan bombaların geminin ikinci katının altına inemediği için geminin zeminini delemediğini söyledi.

Songür, hedef alınan gemide bir miktar insani yardımın bulunduğuna dikkati çekerek, saldırının geminin ön tarafından düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Malta, Hukuk, Son Dakika

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