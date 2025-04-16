Fico'dan Kallas'a Sert Tepki

- Slovakya Başbakanı Fico'dan " Moskova'ya gitmeyin" uyarısı yapan AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a tepki

ZAGREB - Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek Zafer Günü törenlerine katılmayı planlayan liderleri uyaran AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a tepki göstererek, "Kimse bana ne yapmam ya da ne yapmamam gerektiği konusunda emir veremez" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Hırvatistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde başkent Zagreb'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi. Fico ve Plenkovic, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Slovakya Başbakanı Fico, bir gazetecinin 'Neden 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova'ya gitmek istediği' yönündeki sorusuna "Slovakya'nın dört bir yanında Kızıl Ordu askerlerinin gömülü olduğu mezarlıklar var. Bizi kimin kurtardığını biliyoruz. Kurtuluş, Batı'dan değil, Doğu'dan geldi. Kimse bunun tersini iddia edemez" cevabını verdi. Fico, "9 Mayıs'ta Moskova'da olacağız. Çünkü Slovakya'nın özgürleştirilmesi uğruna hayatını kaybedenlere saygımızı göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir temsilci bana nereye gitmem gerektiğini dikte edemez"

Fico, Moskova'yı ziyaret etme planları yapan liderleri uyararak, "9 Mayıs geçit törenlerine veya Moskova'daki kutlamalara herhangi bir katılımın Avrupa tarafında hafife alınmayacağını" açıklayan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a da sert tepki gösterdi. Fico, "Çağdaş bir ülkenin başbakanına nereye gitmemesi gerektiğini söylemeye nasıl cüret edebilir? Slovakya'nın kendi tarihi var ve bir temsilci bana nereye gitmem gerektiğini dikte edemez. Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmak istemem ve bu ziyarete bu kadar tepki gösterilmesi beni şaşırtıyor" şeklinde konuştu. Slovakya'nın egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Fico, "Uzun süredir siyaset yapıyorum. Kimse bana ne yapmam ya da ne yapmamam gerektiği konusunda emir veremez" dedi.

" Sırbistan'ın üyelik süreci durdurulur" iddiası

Rusya yanlısı tutumlarıyla bilinen Slovakya Başbakanı Fico, Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek askeri kutlamalara katılacağını defalarca dile getirmişti. Moskova'ya gideceklerini duyuran liderler arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek'te anayasal düzene saldırı suçlamasıyla hakkında arama emri bulunan Sırp lider Milorad Dodik de yer almıştı. İngiliz basını, Kallas'ın açıklamalarının ardından AB'nin Cumhurbaşkanı Vucic'in 9 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret etmesi halinde Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin bloke edileceği tehdidinde bulunduğunu iddia etti.