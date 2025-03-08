Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Cidde'de Pakistanlı Bakan ile Görüştü - Son Dakika
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