Fidan, Hırvatistan'da Zirveye Katıldı

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan'da

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı

DUBROVNİK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesine katılmak üzere Hırvatistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Hırvatistan'a geldi. Bakan Fidan, Dubrovnik kentinde düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı. Bakan Fidan, daha sonra Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.