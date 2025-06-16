Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildiği belirtildi.