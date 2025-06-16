Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Görüştü - Son Dakika
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