Fidan-Lavrov Görüşmesi

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi. Bu çerçevede, son dönemde yapılan görüşmeler ele alındı.