Fidan, Münih'te Önemli Görüşmeler Yaptı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir dizi temasta bulundu. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya gelen Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'den üst düzey katılım sağlandığı 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda bugün çeşitli temaslarda bulundu. Fidan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşmesinde ise İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna Temsilcisi Kellogg ile görüştü ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Kos ile görüşmesinde, "AB'ye üyeliğin liyakat temelli olması ve Türkiye'nin adaylığının kimlik tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini" ifade etti. Fidan, ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin somut adımlar içeren bir gündem çerçevesinde ilerletilmesinin önemine değinerek, Türkiye'nin üyesi olduğu AB'nin bölgede daha etkin bir güç olabileceğini vurguladı.