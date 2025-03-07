Fidan ve Abdellaty Cidde'de Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdellaty ile görüştü

CİDDE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle geldiği Cidde şehrinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü.