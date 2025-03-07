Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Abdulati'nin, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Abdulati Cidde'de Buluştu - Son Dakika
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