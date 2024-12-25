Fidan ve Al Nahyan Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Fidan'ın Abu Dabi'ye yaptığı ziyaret kapsamında Suriye'deki son durum ele alındı.