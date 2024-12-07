Fidan ve Arakçi Suriye'yi Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü. Suriye'deki durumun detaylı bir şekilde ele alındığı görüşmede Astana formatındaki Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 22. Doha Forumu kapsamında gittiği Doha'da İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, görüşmenin yapıcı ve kapsamlı geçtiğini aktardı. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı. Bugün öğleden sonra yapılacak olan Astana formatındaki Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.