Fidan ve Balakrishnan Görüştü

Güncel

- Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü

JOHANNESBURG - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.