Fidan ve Blinken'dan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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Fidan ve Blinken'dan Suriye Görüşmesi

Fidan ve Blinken\'dan Suriye Görüşmesi

Bakan Fidan, Suriye'deki gerginliğin azaltılması ve barış için siyasi süreç gerektiğini vurguladı.

01.12.2024 18:52
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Fidan, " Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğumuzu söyleyerek, Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini" ifade etti.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğumuzu söyledi. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, ülkemize ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceğimizi belirtti.

Fidan ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.

Kaynak: ANKA

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